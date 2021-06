Skuespiller efterlyses: Slotsteater leder efter en musikalsk dreng

AALBORG:Aalborg Slotsteater leder i øjeblikket med lys og lygte efter en dreng på 10 - 12 år, der kan lide at synge og spille teater. Den musikteater-forestilling om C. W. Obels tobaksfabrik, som måtte aflyses på grund af corona sidste år, skal nemlig opføres i midten af august, og derfor er der audition på Skydebanevej 9 i Aalborgs vestby på lørdag fra kl. 10 - 17 og søndag i samme tidsrum.

Udover en dreng på 10 - 12 år leder teatret også efter en kvinde på 18 - 25 år, og har man mod på at være med til audition, skal man tilmelde sig på forhånd på martin@teaternord.dk.

- Det er faktisk en rimeligt stor rolle, for drengen er en af de to personer, som følges ad gennem forestillingen, fortæller instruktør Martin Swab.

Stykket har premiere 19. august, og bliver man udvalgt til at være med, skal man være indstillet på, at der er forprøver tirsdag 15. juni og tirsdag 22. juni samt prøver hver dag i uge 29 - primært fra klokken 16 til 21.

Tobakken, som stykket hedder, er skrevet af Troels Laursen og har Peter Gilsfort, Susanne Sangill, Sune Christoffer Abel og Nina Marie Birk i hovedrollerne. Desuden medvirker et orkester under ledelse af Olav Gudnason, for musikken spiller en vigtig rolle i forestillingen, hvor livet på tobaksfabrikken bindes sammen af sange og musik, der strækker sig over alt fra klassisk til jazz og swing.

Musikteater-forestillingen Tobakken C.W. Obel har spillet en væsentlig rolle for Nordjyllands udvikling, siden Christian Winthers Tobaksfabrik blev grundlagt i Aalborg i 1787. C.W. Obel er stadig en vigtig del af Aalborgs og Nordjyllands DNA. Med udgangspunkt i C.W. Obels historie, fokuserer forestillingen på den betydning, fabrikken har haft for mange menneske r- både for dem, der arbejdede på fabrikken, og dem udenfor. Der er tale om en stor, spektakulær musikforestilling med respekt for historien, hvor livet i fabrikken, bliver bundet sammen af sange og musik. Med dansetrin og spring i tiden, bevæger man gennem historien op til i dag. Omdrejningspunktet er tretobakspiger, der bliver vidne til historien om en af Aalborg største virksomheder fra start til slut med afstikkere til fabrikkens begyndelse i slutning af 1700 tallet til i dag, hvor tobaksindustrien er flyttet væk fra byen.

Handlingen tager udgangspunkt i familien C.W. Obel og deres betydning for de mange mennesker, der arbejdede på tobaksfabrikken. Den følger tre kvinders liv og skæbne som gulvpiger på tobakken - et liv med både menneskelige og faglige kampe på godt og ondt og med spring i tiden helt frem til i dag, hvor produktionen for længst er lukket.

- Vi glæder os meget til at komme i gang igen efter corona, og derfor håber vi også, at mange vil støtte os ved at købe en billet, siger Martin Swab.

Han har tidligere stået bag lignende forestillinger i Aalborghus Slots gård, men denne gang kommer det til at foregå i munkenes abildgård i Aalborg Kloster, der på denne måde åbnes for publikum for første gang.