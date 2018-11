Skuespillere kæmper for at blive klar til premiere

AALBORG: Det er et intensivt forløb, der når sin afslutning, når Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag aften kan blænde op for premieren på dette års udgave af Aalborg Vinterrevy.

- Vi har jo kun to-tre uger til at forberede revyen, fortæller instruktør Rasmus Krogsgaard.

- Normalt kan man sagtens have seks-syv uger til at gøre en revy klar, men det gør jo bare, at vi så her (i forbindelse med Aalborg Vinterrevy, red.) er nødt til at bruge mange flere timer i døgnet. Men vi er jo alle sammen rykket fra København til Aalborg i den her periode, og det er også meget hyggeligt. Man får sådan et adrenalinkick af at være i gang med vinterrevyen, for vi skal jo nå det.

Det er i øvrigt tredje år, at Rasmus Krogsgaard som instruktør står i spidsen for revyholdet.

- Det begynder på ingen måde at blive rutine. Tværtimod er det faktisk en fantastisk sjov proces at være en del af. De første år tænkte jeg meget på, om det nu var godt nok. Men efterhånden som jeg er blevet mere tryg, så føler jeg også, at jeg har fået mere ro og frihed til at se på helheden i revyen. Og jeg synes, at der er et eller andet magisk ved det, når alt går op i en højere enhed - altså når det hele klapper. så lys, tæppe, musik og skuespil gør noget på samme tid, siger Rasmus Krogsgaard og holder en kort talepause.

- Men på den anden side: Når det hele glider så tænker folk jo ikke over det. Det er først, hvis noget går galt, tilføjer han med et smil.

Med på scenen har Rasmus Krogsgaard i år skuespillerne Vicki Berlin, Thomas Mørk og Pernille Schrøder. Thomas Mørk blev i øvrigt tidligere i år kåret som ”Årets Mandlige Revyskuespiller” - i øvrigt foran Rasmus Krogsgaard.

Årets vinterrevy har som nævnt premiere torsdag 15. november og spiller derefter hver fredag og lørdag til og med 8. december.