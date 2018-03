Skuffelse i AaB-lejren

FODBOLD: AaB rykkede mandag aften med deres uafgjorte resultat mod AC Horsens ind i top-seks i Alka Superligaen.

Alligevel var cheftræner Morten Wieghorst og AaB lejren ikke tilfredse efter 1-1-kampen i snevejret.

- Vi er skuffede. Jeg synes også, at man kan se på spillerne, at de prøvede til det sidste. Der er en afslutning, der bliver reddet på stregen, og Filip Lesniak har en afslutning, de kaster sig ned i, så vi prøvede alt, og vi er skuffede over ikke at vinde kampen, siger Wieghorst.

AaB har nu to kampe tilbage, og næste udfordring er en hjemmekamp mod Randers FC.

- Vi må ikke være for skuffede, for vi skal op på hesten igen, og være klar til kampen på søndag. Der venter endnu en vigtig kamp, og den skal vi gøre os klar til, siger Morten Wieghorst.

AaB slutter grundspillet med en udekamp mod AGF. De direkte slutspilsrivaler fra OB møder de samme to hold - i omvendt rækkefølge.