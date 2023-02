Skuffet over p-afgift i lufthavn - dropper måske Aalborg

NORDJYLLAND:20 kroner om dagen.

Det lyder måske ikke af meget, men for pensionist Poul Erik Bilstrup fra Mors kan det betyde, at han og hustruen fremover vil vælge at flyve fra Billund Lufthavn - og fravælger Aalborg Lufthavn.

For når den nordjyske lufthavn 20. april afskaffer gratis parkering, handler det ikke kun om de 20 kroner i p-afgift pr. døgn. Det skal også ses i sammenhæng med, at charterrejser fra Aalborg oftest er dyrere end fra Billund Lufthavn, der har flere ruter, nævner han.

Desuden er der - ifølge Poul Erik Bilstrup - bedre muligheder for at flyve på charterrejser i weekenden fra Billund, mens det ikke altid er tilfældet i Aalborg Lufthavn.

- Dejlig lufthavn

- Vi tager på charterrejse typisk en gang om året, enten fra Aalborg Lufthavn eller Billund. Aalborg er en dejlig lufthavn uden stress og jag, og den gratis parkering har været en fordel, fremhæver pensionisten fra Mors.

Men påpeger samtidig, at det typisk kan koste op til 1000 kroner mere at flyve fra Aalborg til en bestemt rejsedestination med et bestemt hotel sammenlignet med samme destination fra Billund Lufthavn med samme rejseselskab. Og altså også ofte med bedre afgange i weekenden i Billund.

Det er snart slut med gratis parkering i Aalborg Lufthavn, hvor der er over 5000 p-pladser. Arkivfoto: Michael Koch

- Aalborg Lufthavn ér en dejlig lufthavn, men det økonomiske begynder at spille ind, siger Poul Erik Bilstrup.

- Jeg er bange for at p-afgiften i Aalborg Lufthavn på 20 kroner i døgnet kun er starten på den type afgifter, tilføjer han.

Nødvendig p-afgift

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen fra Aalborg Lufthavn understreger, at den nye p-afgift er nødvendig for at videreudvikle lufthavnen og udbygge antallet af ruter.

- Det er ikke parkeringen, man vælger først, når man skal rejse. Det er ruten, destination, hotellet og alt muligt andet, der er vigtigst, mener lufthavnsdirektøren.

Den nye p-afgift er markant lavere end i lufthavnene i Billund og Aarhus, påpeger direktør Niels Hemmingsen fra Aalborg Lufthavn. Foto: Claus Søndberg

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer over den enkelte rejsendes opgørelse over, hvad rejsen koster samlet. Når man lægger det hele sammen, tror jeg ikke, at en 20'er om dagen til parkering gør forskellen, tilføjer han.

Niels Hemmingsen fremhæver, at p-afgiften på 20 kroner i døgnet er markant lavere end i lufthavnene i for eksempel Billund og Aarhus. Her er billigste p-takst 80 kroner i døgnet.

Aalborg Lufthavn har ikke planer om at hæve den nye p-afgift.

- Flot at sige gratis

Chefredaktør Ole Kirchert Christensen fra flybranchemediet check-in.dk fastslår, at de gratis parkeringspladser i Aalborg Lufthavn har været en fordel i markedsføringen.

- Det er flot at kunne sige "gratis parkering". Det har gjort, at man af og til har set på Aalborg efter gode rejsetilbud. Men i sidste ende er det afgørende, at der er den rigtige afgang på den rigtige destination til den rigtige pris, lyder det fra chefredaktøren.

Passagererne vil hurtigt vænne sig til p-afgiften, forudser branchekender. Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er altid svært, når noget har været gratis - Aalborg Lufthavn har markedsført det hårdt - og man så indfører betaling. Det kan jeg godt forstå, at nogen bliver irriteret over, men det flytter ikke passagerer. Kunder glemmer hurtigt, og det her er glemt om et par måneder, forventer han.

- Nordjyderne skal være glade

Ole Kirchert Christensen finder den nye p-afgift forståelig, når Aalborg Lufthavn skal have økonomi til at videreudvikle sig. Og det undrer ham, at lufthavnen først nu indfører p-afgifterne.

- Nordjyderne skal være glade for, at de stadig har den billigste lufthavnsparkering, der kun er en fjerdedel af, hvad det koster i Billund, siger han.