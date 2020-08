Skulderklap til nordjyske podcastere

NORDJYLLAND:Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn, der står bag den populære podcast "Fries Before Guys", er blevet hædret med Fællesskabsprisen 2020.

Podcasten handler om at være ung kvinde i 20'erne - og om alle de udfordringer og tabuer, som følger med.

Prisen modtog de i Øksnehallen i København, hvor den nordjyske podcastduo fik pæne ord med på vejen i begrundelsen for, at de sammen med ni andre prismodtagere blev udvalgt blandt næsten 100 indstillede til prisen.

- Det er to stemmer, der gør en forskel for en hel generation. Gennem podcastens fire år har de udgivet mere end 160 episoder, og udgav også i 2019 samtalebogen ‘En som os’, hvor de hudløst ærligt deler ud af egne erfaringer. De er ambassadører for samtaletilbuddet ‘Ung på linje’ ogarbejder med alt, hvad de foretager sig, for at repræsentere og påvirke en generation af unge uden skam over de svære følelser, lyder den rosende omtale af de to unge nordjyder.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) holdt tale ved prisuddelingen.

- I foråret satte Coronavirussen effektivt en stopper for vores hverdag og sociale kontakt i øvrigt. Men overalt piblede der initiativer frem, med formålet om at hjælpe dem, der blev allerhårdest ramt af nedlukningen. Der blev organiseret indkøb til ældre, fællessang og alt muligt andet, og alle de mange initiativer blev lyspunkter i en svær tid. I dag hylder vi dem, der hver eneste dag - også når samfundet ikke er ramt af en dødelig virus - udviser den slags uvurderligt engagement i fællesskabet. Under coronaen så vi, hvor afhængige vores samfund er af de mange tusinde oversete helte, der udgør velfærdssamfundets usynlige bærende søjler. Det er nogle af dem vi fejrer og hædrer, sagde ministeren.

Fællesskabsprisen blev første gang uddelt i 2014. Blandt initiativtagerne er statsminister Mette Frederiksen Mette Frederiksen, som sammen med en bred kreds af partnere står bag prisen, som du kan læse mere om ved at klikke her.