Skulle bruge penge til heroin: Fængslet for to kassedyk

AALBORG:En 27-årig mand fra Aalborg er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet fire uger for at have foretaget to såkaldte kassedyk og yderligere et forsøg på et kassedyk i forretninger i Aalborg og omegn.

17. januar gik det ud Sparkøbmanden i Gug, 20. januar var det så Aldi i Dannebrogsgade i Aalborg, der havde besøg af den 27-årige mand og senest forsøgte han sig så igen med et kassedyk i Rema 1000 på Hadsundvej i Vejgaard.

De to første gange lykkedes det at slippe afsted med ukendte beløb, mens det i Rema 1000 blev ved forsøget.

Manden blev anholdt torsdag.

- Den 27-årige har ifølge sin egen forklaring i retten et misbrug af heroin. Men han nægtede sig skyldig i de tre forhold, han var sigtet for i grundlovsforhøret. Til gengæld erkendte han andre tyverier, der skulle finansiere hans misbrug, så det var en lidt speciel situation, forklarer anklager Torben Kauffmann om grundlovsforhøret.

Selv om han altså nægtede de tre forhold, han var sigtet for i grundlovsforhøret, så kærede han ikke de fire ugers fængsling til landsretten.