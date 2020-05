Skunklaboratorium ransaget: Politi fandt over tre kilo cannabisplanter

AALBORG:Politiet slog onsdag til mod et skunklaboratorium i Aalborg. På stedet blev der fundet 3,1 kilo cannabisplanter og 374 gram hash.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var på baggrund af et konkret tip, at politiet omkring klokken 17 ransagede på adressen i Aalborg.

- Da vores efterforskere undersøgte adressen, fandt vi et fuldt etableret væksthus, eller det vi også kalder for et skunklaboratorium, siger politikommissær Casper Jacobsen.

En 31-årig mand, der bor på adressen er nu sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer. Han har erkendt besiddelsen, men han nægter at det var med henblik på at sælge stofferne videre.