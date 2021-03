Først fandt politiet bil med skudhuller - så kom såret mand haltende i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands Politi søger vidner til en skudepisode i Aalborg natten til søndag.

Først fandt politiet en personbil med skudhuller, og derefter blev en ung mand fundet såret på Vesterbro midt i Aalborg. Han var ramt af skud og blev bragt på sygehus.

Netop nu er politiet i gang med en massiv efterforskning, men det er endnu uklart, hvad der ligger bag skudepisoden.

Skudoffer kendt af politiet

Den unge mand, som blev ramt af et skud, er i forvejen "kendt af politiet", oplyser efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, til NORDJYSKE søndag morgen.

- Det kan være et tilfældigt sammenstød mellem lokale grupperinger i det kriminelle miljø, men vi ved det ikke endnu, siger han om skudepisoden.

Han opfordrer alle, der kan have set noget i forbindelse med skyderiet, til at kontakte politiet på tlf. 114.

Bilen her på Hadsundvej blev ramt af flere skud, ifølge politiet. Et hul ses lige under håndtaget på bildøren. Foto: Jan H. Pedersen

Vidner hørte "knald"

Kort efter midnat, søndag kl. 00.42, fik politiet anmeldelse om et trafikuheld i det østlige Aalborg, ved eller på en p-plads nær Hadsundvej 182.

- Vidner har hørt færdselsuheldet. Det lød som biler, der stødte sammen, men nogle hørte også "knald", der kunne være skud, fortæller Frank Olsen.

Da politiet ankom til stedet, fandt de en efterladt personbil med flere skudhuller, og der blev fundet blodspor på stedet.

Såret mand kom haltende

Politiet indledte en større efterforskning og indsatte politihunde, og kort før kl. 03 natten til søndag fik politiet melding om, at vidner havde fundet en 22-årig mand, som kom haltende på Vesterbro midt i Aalborg. Han var såret af et skud i hoften og blev bragt på sygehus.

- Vi efterforsker lige nu bredt og massivt for at få belyst, hvad der er sket før, under og efter skudepisoden, udtaler vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Mørk scooter set

Lige nu leder politiet efter gerningsmændene til skyderiet.

Politiet oplyser, at en mørk scooter med to personer blev set køre væk fra gerningsstedet på Hadsundvej omkring kl. 00.42, hvor skyderiet menes at have fundet sted. Har man set den scooter med de to personer, vil politiet gerne have besked.

Politi på Hadsundvej efter skudepisoden. Foto: Jan H. Pedersen

Mere politi på gaden

Søndag morgen havde politiet fortsat afspærret et område omkring Hadsundvej for at foretage tekniske undersøgelser af gerningsstedet. Samtidig skal en række vidner afhøres.

Politiet har øget patruljeringen i Aalborg efter skyderiet.

- Derfor vil borgere i Aalborg i den kommende tid kunne se en del politi i hele byen, men især i området omkring Hadsundvej og Vesterbro vil vi være til stede, siger Frank Olsen.