Slå vinduerne op og byd de studerende velkommen

Normalt er denne weekend dét tidspunkt på året, hvor jeg og resten af beboerne i Aalborgs centrum eftertrykkeligt lukker vinduerne og stopper vat i ørerne, inden vi går til køjs. Det er studiestart, og det betyder karavaner af unge på vej på pubcrawl, i Gaden, til forfest på en åben plads eller bare på sight seeing i opløftet stemning i deres nye by, og den slags larmer vederstyggeligt.

Men ikke i år.

Lyden af deres kåde indtagelse af byen har været savnet i en grad, der først står helt klart, når man ser og hører dem igen. Og det kan og skal ikke gå stille af sig, når mange tusinder (4600 alene på Aalborg Universitet) tager hul på et liv som studerende i Aalborg og de andre nordjyske byer med videregående uddannelsesinstitutioner.

Med tusindvis af unge, der i denne uge tager hul på et videregående studie i Nordjylland, har det været den bedste uge i lang tid. For deres indtog er det indtil videre mest larmende markante udtryk for, at vi nu nærmer os en normaliseret verden efter halvandet år i et mærkeligt limbo.

Netop de studerendes talstærke fremfærd er et tegn på andet og mere end en tilbagevenden til normaltilstanden, især når det gælder Aalborg. Byen er på vej til at undergå en voldsom foryngelseskur, blandt andet manifesteret ved dette års studiestart, hvor det bare blive så tydeligt, at unge flytter til og lægger på bundlinjen, når det gælder Aalborg Kommunes befolkningstal.

Der skal nok også fremover være plads til os andre, selvom det er uomgængeligt, at de studerende repræsenterer et nyt Aalborg, som minder mere om en pulserende metropol end om en ærværdig købstad. Det er godt for en by - og for Nordjylland - med nye unge indbyggere. De er med til at sikre cafe- og natteliv, sport og kultur. De gør, at byen ikke stagnerer, og de er bedste bevis på, at Aalborg ikke - længere? - er en fjern udkant, ingen unge med ambitioner vil flytte til. Og det er det, der i sidste ende sikrer en bys overlevelse.

Det vil helt sikkert kommer til at kræve vat i ørerne og smækken med vinduerne, også i årene fremover. Men lige netop denne september skal opfordringen herfra til de nye studerende lyde: Giv los, larm løs, væk os om natten. Hold jer fra fjorden, men tag gerne på floor i Gaden til den lyse morgen. I er mere velkomne, end I ved af.