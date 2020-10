Slagsbrødre dømt for grov vold i Aalborgs natteliv

AALBORG:Tre mænd med somaliske rødder har fået retssystemets regning for, at de natten til 15. august i år overfaldt en 20-årig mand i Aalborg og slog ham så voldsomt i hovedet med både flaske og knytnæver, at han efterfølgende måtte have syet en 15 cm lang flænge.

Torsdag blev prisen for overfaldet gjort op ved Retten i Aalborg, hvor de tre mænd på 36, 33 og 25 år blev idømt fængselsdomme på henholdsvis et, et halvt og et års års fængsel.

To af mændene - den 36-årige og den 25-årige - er begge tidligere dømt for vold.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

De tre mænd var alle tiltalt efter § 245 i Straffeloven, der taler om vold af særlig rå og brutal karakter med en strafferamme på seks års fængsel.

Den 36-årige erkendte som den eneste at have slået med flasken. Oven i sin fængselsdom blev han idømt en advarsel om udvisning.

Det kunne den 25-årige tidligere voldsdømte ikke nøjes med. Han blev ud over fængselsdommen også dømt til udvisning af Danmark, hvor han i forvejen ikke har tilladelse til at opholde sig. Selv om han nægtede sig skyldig, fandt retten det bevist, at det var hans slag med flasken, der fik den til at splintre og påføre det 20-årige offer den dybe flænge i ansigtet, som efterfølgende måtte sys.

Den 25-årige modtog dommen på et års fængsel, men ankede udvisningen.

Den 33-årige udbad sig 14 dages betænkningstid til at overveje, om han vil anke dommen på et halvt års fængsel. Flere vidner forklarede i retten, at han ikke fysisk deltog i overfaldet på den 20-årige, men alligevel fandt retten ham medskyldig.