Slagsmål ved havnen i Aalborg: 19-årig stukket i ballen med genstand

AALBORG:En gruppe personer kom tirsdag aften ved 20-tiden i slagsmål ved havnen i Aalborg nær Utzon Center.

Det endte blodigt, da en 19-årig mand blev stukket i ballen med en ukendt genstand, muligvis en kniv.

Den unge mand er kun kommet lettere til skade, og han er bragt til tjek på sygehuset, oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjylland Politi.

En anden mand, som også var til stede, blev overfaldet med knytnæveslag.

Herefter løb gruppen af gerningsmænd væk fra stedet og forsvandt.

Politiet kender endnu ikke de præcise omstændigheder og forsøger at finde frem til de personer, der var indblandet.

- Vi har efterforsket sagen uden at finde eventuelle gerningsmænd. Gerningsmændene kan have kastet en kniv/genstand i havnen og dette undersøges nærmere onsdag, skriver Nordjyllands Politi på Twitter onsdag morgen.

Vi har efterforsket sagen uden at finde evt. gerningsmænd. Gerningsmændene kan have kastet en kniv/genstand i havnen og dette undersøges nærmere onsdag. Den forurettede er færdigbehandlet på sygehuset. Evt. vidner bedes ringe 114. Intet yderligere. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 26, 2020

En dykker fra Nordjyllands Beredskab blev allerede tirsdag aften sendt i vandet for at lede efter et muligt gerningsvåben. Det bekræfter Nordjyllands Politi.