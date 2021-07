Politiet er rykket massivt ud: Melding om skud og slagsmål på Vesterbro

AALBORG:Nordjyllands Politi har onsdag eftermiddag indsat en større styrke på Vesterbro i Aalborg, hvor der har været en anmeldelse om et stort slagsmål.

Nordjyske erfarer fra flere steder - blandt andet det i øvrigt anonyme sociale medie Jodel - at der har været hørt skud i området i forbindelse med det optrin, politiet er rykket ud til.

Ekstra Bladet har talt med et vidne, der også siger, at der er blevet skudt.

Nordjyllands Politi har indtil videre kun fortalt om hændelsen via Twitter. Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra vagtchefen, som dog bekræfter til Ekstra Bladet, at politiet også har fået anmeldelser om skud udover slagsmålet.

Foto: Jan H. Pedersen

Opdateres