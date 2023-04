Slagter Ole får comeback - overtager ikonisk pølsevogn

AALBORG:Så er der godt nyt til fans af hottere og cocio, for endelig er der fundet en ny forpagter til den ikoniske pølsebod på Nytorv.

Og okay - det her havde vi ikke lige set komme, for det er en kendt skikkelse i bybilledet gennem næsten 40 år, nemlig Slagter Ole alias Ole René Sørensen, du snart kan møde i boden.

Pølseboden på Nytorv har stået tom siden efteråret, men det ændrer sig snart, når Slagter Ole overtager forpagtningen. Arkivfoto: Henrik Bo

Pølsevognen på den kendte placering har stået tom siden efteråret, og for den nye forpagter er det en drøm, der går i opfyldelse, når han snart overtager nøglerne.

Dimsen og frikadelleburgeren

- Allerede mens jeg havde slagterforretning i Nørresundby, drømte jeg om at have en pølsevogn. Det passer godt til mig at snakke med kunderne, og jeg håber, pølseboden bliver et socialt samlingssted, hvor man også kommer for at hygge sig, siger Ole René Sørensen.

Han fortæller også, at det bliver en helt klassisk pølsebod, han åbner. Og han lover allerede nu både nyheder på menukortet - og at en kendt favorit vender tilbage.

- Jeg laver blandt andet en frikadelleburger, dem kan man ikke rigtig få i midtbyen, siger 61-årige Ole René Sørensen.

- Og så genopliver jeg også Dimsen.

Snart kan du igen nyde den her - den berømte Dimsen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Dimsen, der består af en skive flæskesteg med rødkål, syltede agurker og dressing i et pølsebrød, har gennem mange år næsten været synonym med pølseboden.

På egne ben igen

I næsten 40 år fandt du ham i slagerbutikken, han deler navn med, i Skrågade i Nørresundby. Men efter en hård periode gik forretningen konkurs og lukkede i 2018. Tiden efter har blandt andet budt på et job som turistbuschauffør og senest som ansat hos slagteren i Kaas.

Nu ser Ole René Sørensen frem til at stå på egne ben igen, for "jeg kan ikke rigtig finde ud af at være ansat".

- Jeg glæder mig vildt til at være Ole igen, til at være mig selv. Og så glæder jeg mig til at møde kunderne og sludre med dem, siger han.

Udendørs grill og andre events

Ole René Sørensen bliver den eneste, du møder i pølseboden, der åbner midt i maj og derefter har åbent alle hverdage klokken 11 til 18.

- Men jeg holder dog åbent alle dage, når julemarkedet vender tilbage, der står jeg udenfor og griller. Og jeg har også planer om andre initiativer i løbet af året.

Aftalen mellem Ole René Sørensen og ejeren af pølseboden, Danish Crown, er indgået, og den bliver underskrevet i løbet af kort tid, når de sidste formalia er på plads.

Pølseboden på Nytorv åbner efter planen igen 14. maj.