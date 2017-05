Slem AaB-fuser mod Silkeborg

Aalborgenserne var tandløse og mistede førstepladsen i nedrykningspuljen

AALBORG: Det ville være synd at sige, at AaB går ind til playoff-spillet om Europa League med selvtillid i bagagen.

Søndag tabte Morten Wieghorsts udvalgte 0-1 på eget græs til Silkeborg, der dermed overhalede AaB og tog førstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2. AGF og Viborg skal nu spille overlevelseskampe.

Robert Skov blev matchvinder for gæsterne i det 22. minut, da han løb fra Jakob Ahlmann på en dyb stikning og udplacerede Nicolai Larsen. Sejren kan der ikke pilles ved, for Silkeborg var langt mere målsøgende. AaB havde ikke én eneste kvalificeret afslutning indenfor målrammen gennem de 90 dræbende minutter.

Robert Skov havde derimod to afslutninger forbi mål, før han ramte plet med sin tredje. I de første 45 minutter havde AaB reelt kun et hovedstød langt over mål fra Thomas Enevoldsen at byde ind med. En anonym Jakub Sylvestr spildte et par fine dybe stikninger, hvor han viste virkelig dårlig boldomgang.

Noget overraskede skiftede AaB tidligt i anden halvleg Marco Meilinger ud, der ellers havde været sit holds bedste i de første 45 minutter. Edison Flores blev sendt på banen - uden at gøre en forskel.

Senere kom også Kasper Risgård og Rasmus Thellufsen ind, men farlige blev AaB aldrig. Derimod havde Robert Skov - banens klart bedste - et par muligheder, så Silkeborg var reelt tættere på at få måltavlen til at blinke 0-2 - end AaB var på at udligne.

5565 tilskuere tog slemt skuffede hjem. De ved i øvrigt ikke, hvornår AaB næste gang skal i aktion. Først mandag bliver den anden nedrykningspulje afgjort, og her skal AaB møde vinderen, som enten bliver OB eller Randers FC.