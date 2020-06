Slem lørdagsforskrækkelse: Bollerne i ovnen brændte rigeligt på

AALBORG:Man skal altid holde godt øje med sit bagværk for at undgå, at det ikke skal brænde på, og det blev en familie på den gamle Eternitgrund i Aalborg lørdag mindet om, da de var ved at bage boller til fryseren.

Det var i en lejlighed på Kildevældet, der ligger på den gamle Eternitgrund, at en ovn blev rigeligt varm til at bage boller i. Arkivfoto: Torben Hansen

Mens bollerne var i ovnen, spottede familien pludselig flammer, der slikkede op ad væggen bag ovnen i lejligheden på 4. sal på Kildevældet.

De forsøgte at slukke ilden, men det blev nødvendigt at alarmere Nordjyllands Beredskab, som lynhurtigt var fremme og fik slukket ilden.

- Vores vurdering er, at der er sket en kortslutning i selve ovnen. Den har vi rykket ud, og der er sket skader på bordet, som ovnen sad i, og så er der lidt vand, som skal samles op. Det er det. Familien kan sagtens være i lejligheden, oplyser indsatsleder Bent Pedersen.