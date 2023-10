Slik for 51 kroner - og en returbillet til Rumænien

Hvis man er i forvejen er udvist af et land, er det næppe den bedste idé at begynde at blande slik i en butik uden at betale for det.

Det var ikke desto mindre, hvad en 36-årig mand fra Rumænien søndag aften kl. 18.34 blev grebet på fersk gerning i at gøre i Rema 1000 på Østerbro i Aalborg.

Her gik han forbi kassen uden at betale de 51 kroner, han kort forinden havde blandet slik for inde i butikken.

- Han blev tilbageholdt, og det viste sig, at han var eftersøgt, fordi han har indrejseforbud. Så han sidder nu her hos os og skal overnatte i arresten. I morgen bliver han formentlig fremstillet i grundlovsforhør med henblik på en udvisning, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.