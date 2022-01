Slingrende bilist påkørte tre biler og stak af

AALBORG:En slingrende og noget usikkert kørende bilist voldte sent lørdag aften politiet en del besvær. Bilisten blev anmeldt af en anden bilist, der forfulgte den slingrende bil og orienterede politiet om den usikre kørsel.

- Der er tale om en grå Honda, der klokken 22.40 blev observeret af anmelderen, der kørte bag bilisten og kunne se, at han kørte både slingrende og usikkert og ikke mindst alt for hurtigt gennem Danmarksgade. Her påkørte den usikre bilist tre parkerede biler, der holdt inde i siden af vejen. Trods det fortsætter bilisten bare fra stedet, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

I sin nu godt bulede Honda forsvinder bilisten ind gennem byen og bliver væk omkring ved Frederikstorv.

- Vi kender registreringsnummeret på bilen og dermed identiteten på bilens ejer. Vi har været på bilens hjemadresse her i Aalborg, men fandt hverken ejeren eller bilen. Bilisten har næppe haft lyst til at tale med os, måske på grund af spritkørsel, eller hvad ved jeg, siger vagtchefen.

Politiet opfordrer nu ejeren til at henvende sig til politiet hurtigst muligt.

- Det er jo ikke sikkert, at det er ejeren, der har kørt bilen, men ejeren er jo ansvarlig for, hvem der kørte i bilen og dermed kørslen i bilen, så ham vil vi da meget gerne tale med - naturligvis også at hensyn til de bilejere i Danmarksgade, der har fået deres biler påkørt, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Hændelsen er indtil en nærmere opklaring finder sted registreret som et færdselsuheld på grund af påkørslerne af de tre biler i Danmarksgade.