Slog kæreste med knytnæver og kraftig halskæde - endte i tumult med politiet

NØRRESUNDBY:En 47-årig mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for grov vold mod sin kæreste.

Episoden skete omkring klokken 02.30 natten til onsdag i Nørresundby. Her havde naboer tilkaldt politiet, og da betjentene kom derud, mødte de den 47-årige og hans 31-årige kæreste i opgangen.

På det tidspunkt var det voldelige skænderi dog ikke slut, og politiet måtte stoppe det.

Men den 47-årige mand havde ikke i sinde at falde ned og han modsatte sig anholdelsen. Det udviklede sig til tumult mellem ham og betjentene, der måtte give ham peberspray og lægge ham ned.

Derfor kan den 47-årige heller ikke selv møde op i retten til grundlovsforhøret. Han har nemlig stadig smerter efter anholdelsen som gør, at en læge har vurderet, at han ikke skal i retten, fortæller politikommissær Kenneth Rodam.

Den 47-årige bliver derfor fremstillet in absentia, sigtet sigtet for at have slået sin kæreste med knytnæver og en kraftig halskæde.