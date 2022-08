Slog Noma: Ruths Hotel var det altoverskyggende navn ved Årets Ret

SKAGEN:Der var fuld plade, da Ruths Hotel søndag havde vendte kassevognen mod København for at dyste og deltage ved Årets Ret, der regnes som den mest prestigefyldte konkurrence for danske restauranter.

Fødevareminister Rasmus Prehn indledte da også præsentationen af vinderne med at konstatere, at de tider, hvor det var københavnske navne på madscenen, der dominerede, er ovre.

- Vi kan se, at det er hele landet, der er med. Da jeg her til morgen sad hjemme i Aalborg, hvor jeg bor, og læste Nordjyske Stiftstidende, kunne jeg se, at alene i Nordjylland er der syv nominerede restauranter. Det er fantastisk flot, lød det fra ministeren.

Restaurant Ókes køkkenchef, Jack Cramer, var nomineret med en ret, mens restaurantchefen Johan Brodersen var indstillet til prisen for Årets Betjening.

Det lykkedes for dem begge at vende kassevognen hjem mod Skagen igen med to hele priser.

Vinderretten i kategorien Land. Privatfoto

Jack Cramer vandt nemlig kategorien "Land" med sin ret med vildt, foie gras og ål foran blandt andre to nordjyske deltagere; Søren Birch fra Alimentum med retten Karl-Johan, Thybo og Pærer og Thomas Wetle Andersen med retten Jakob Altenborgs små Ditta-kartofler, muld og syltede jordbærskud. Her blev også Christoffer Sørensen fra Studio og Bocuse d'Or-deltageren, Brian Mark Hansen, fra Søllerød Kro sat til vægs.

Ruths Hotels restaurantchef, Johan Brodersen, var klar med kameraet ved Årets Ret i København. Senere ved gallafesten vandt han prisen for Året Ret - Betjening. Privatfoto

Også Christian Nurup fra Scheelsminde deltog ved Årets Ret men måtte se sig slået af Nicolaj Møller fra Tree Top i Vejle.

I kategorien Sødt/Ost vandt Jacob Mielcke fra Mielcke og Hurtigkarl med sin kvædedessert.