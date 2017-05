Sloth: Skal nok finde noget andet til sommer

Casper Sloth erkender, at han formentlig skal bruge sommerens transfervindue på at finde en ny klub

AALBORG: Meget tyder på, at denne sæson kan blive den eneste for Casper Sloth i AaB.

Den tidligere landsholdsspiller, der kom til i sommer fra Leeds, er røget langt ned i nordjydernes midtbanehieraki, og nu erkender han, at han formentlig skal på jagt efter en ny klub, når denne sæson er overstået.

- Jeg er ikke typen, der giver op, men skal jeg tilbage på mit gamle niveau, kræver det, at jeg får mulighed for at spille, og den mulighed ser det ikke ud til, at jeg får i AaB. Derfor kunne det godt ligne, at jeg skal ud at finde noget andet til sommer, lyder det fra Casper Sloth.

Han skrev sidste sommer en treårig aftale med AaB, men han forventer, at sportsdirektør Allan Gaarde vil se velvilligt på ønsket om mere spilletid.

- Vi skal i hvert fald have en snak, for noget skal der ske. Hvordan vi løser det, ved jeg ikke, men det vigtige for mig er, at jeg kan finde et sted, hvor jeg kan komme til at spille, siger Casper Sloth.