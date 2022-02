Slut med at Aalborg skal varmes med russisk kul

AALBORG:Aalborgenserne har skruet op for radiatorerne i øjeblikket, men hvad mange af de omkring 180.000 varmeforbrugere måske ikke ved, så er en del af den varme, som forbrugerne over årene har fået fra Nordjyllandsværket, kommet fra russisk kul, som Nordjyllandsværket har fyret med.

Nordjyllandsværket, der stadig er kulfyret, står nemlig for 60 procent af fjernvarmen i Aalborg, men efter et møde mandag i økonomiudvalget er der enighed om, at man efter Ruslands invasion af Ukraine, nu skal stoppe med at købe russisk kul.

- Vi er enige om, at som situationen er nu, så vil vi fremover ikke købe russisk kul, og det er vi så gået i gang med at finde ud af, hvordan vi rent praktisk skal håndtere det, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Han peger på, at man i perioder har fyret med russisk kul.

- Hvordan det præcist skal ske, skal vi have fundet ud af, hvis vi skulle have nogle kontraktmæssige forpligtelser i forhold til nogle af vores leverandører, som gør det vanskeligt, så må vi prøve at håndtere det. Men grundholdningen er, at vi ikke ønsker at købe kul fra Rusland, siger Per Clausen.

Han mener, at det er den eneste rigtige beslutning.

- Efter min opfattelse handler det om at reagere overfor Rusland med nogle sanktioner, som umiddelbart virker, og der er der ikke nogen tvivl om, at en meget stor indtægtskilde for Rusland er salg af gas, olie og kul, og derfor er det der, at man kommer til at ramme dem, hvis man for alvor skal sende et klart signal om, at det der foregår i Ukraine er helt uacceptabelt, siger Per Clausen.

Han tilføjer, at det er velvidende, at det også kan have nogle konsekvenser for kommunen.

- Jeg tror, at man er betydeligt mere ildestedt, hvis det handler om gas end kul, som jo kommer fra mange forskellige steder i verden. Men man kan jo ikke udelukke, at der kan komme noget enten leverings- eller prismæssigt, hvor vi jo nok ikke er de eneste, der vender sig væk fra russisk kul, siger Per Clausen.