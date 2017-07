Slut med at brænde ukrudt

AALBORG: Store bølgende blomsterenge med vilde stauder og flaksende sommerfugle ligger side om side med kortklippede, monotone græsplæner.

På udendørsarealerne ved Gigantium kan man let se forskellen, når man giver naturen lov til at passe sig selv.

- Det er meget kønnere og tilmed er det også bedre for kommunekassen, fastslår rådmand for by- og landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, (S).

Ukrudtsbrænder skyld i brand

Da Gigantium brændte for nyligt, skete det efter et uheld med en ukrudtsbrænder. Men det er en dårlig ide at brænde eller sprøjte ukrudt væk, hvis det kan undgås, påpeger han.

Mange lande i Europa arbejder bevidst med at give den vilde natur et frirum i byerne, så de klippede plæner viger for blomsterenge, hvor det summer af sol og sommer.

Sådan skal det også være i Aalborg.

- Det følger direkte af den nye kommunale biodiversitets-strategi, som blev vedtaget i foråret. Her sagde et bredt flertal i byrådet ja til, at vi skal have mere vild, selvforvaltende natur. Det er ikke kun bedre for naturen, men også for menneskene, som bor i byen og for kommunekassen, fortsætter Hans Henrik Henriksen.

Plads til naturen

Eftersom den nye kommunale strategi for en rig biodiversitet er vedtaget, er arbejdet med at føre den ud i livet så småt gået i gang.

Når driften af de kommunale arealer skal lægges om, kræver det forskellige løsninger fra sted til sted. Når naturen på de kommunale arealer slippes løs, vil det derfor ikke ske på en gang. Men der er blevet sat en proces i gang.

- Nogle steder skal vi have klippede stier i de vilde blomsterenge, andre steder skal vi måske tilså vejkanterne med vilde blomster. Der er mange løsninger, men overskriften er, at vi fremover skal give mere plads til naturen, siger Hans Henrik Henriksen.

Byens grønne områder kan på den måde give borgerne en naturoplevelse, der er mere vild og autentisk end i dag. Det er vigtigt, at omlægningen sker bevidst.

- Det skal ikke være sådan, at parkerne ligner noget, som ikke bliver holdt. Men samtidig er det naturligvis et opgør med traditionen om, at de grønne områder altid plejes og passes som om der er tale om haver, tilføjer han.