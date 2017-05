Slut med fødevarer med posten

NORDJYLLAND: PostNord holder op med at bringe fødevarer ud fra dag til dag, når de nuværende aftaler med erhvervskunderne løber ud. Det efterlader nordjyske virksomheder, der sælger fødevarer over nettet, i en meget alvorlig situation.

Blandt dem er madproducenten Halkær Ådal, hvis ejere Kate Bryrup og Edith Agerbo 1. april fik besked om, at deres aftale med PostNord om at distribuere virksomhedens frosne, økologiske måltider til private er opsagt fra 30. juni i år.

- Vi synes, det er meget mærkeligt, at PostNord uden videre dropper det her forretningsområde, når nu onlinehandel med fødevarer vokser, siger Kate Bryrup.

Halkær Ådals kunder er spredt over hele landet, og det vil derfor være umuligt for virksomheden selv at overtage distributionen. Og endnu er det ikke lykkedes Kate Bryrup at lande en aftale med en ny distributør.

- Der er jo ikke nogen. Eller det vil sige, at de findes, men de er ikke klar til at overtage med så kort varsel, siger Kate Bryrup.

Hun og Edith Agerbo har skrevet et åbent brev til transportminister Ole Birch Olesen (LA) for at få ham til at gribe ind. I brevet, hvor de beskriver situationen som en katastrofe, hedder det:

"Vi er mange både små og store fødevareproducenter, der er afhængige af en velfungerende distribution, og vi forstår slet ikke, at et halvstatsligt foretagende som Post Nord bare kan sige, at de nu ikke vil distribuere længere. Det kan i sin yderste konsekvens medføre, at en lang række mindre producenter vil være nødt til helt eller delvist at lukke deres forretning. Vil transportministeren virkelig tillade det?"

Kate Bryrup og Edith Agerbo opfordrer ministeren til at forlænge PostNords opsigelsesvarsel, så de kan nå at finde en anden løsning.

Flere ramt

Halkær Ådal står langt fra alene med problemet.

- Det truer vores netforretning, siger Lisbeth Toft Jensen, der sammen med sin mand Per driver Fiskehuset i Thisted.

- Vi er rent ud sagt på skideren, siger slagtermester Jens Munch fra Slagter Munch i Skagen.

PostNord er ærgerlige over situationen, men konstaterer, at området ikke er rentabelt set fra et forretningsmæssigt perspektiv.

- Vi ved godt, at vi efterlader vores kunder i en vanskelig situation, men vi kan ikke med vores fremtidige produktionsmodel klare de særlige håndteringer, som fødevaredistribution kræver, siger Carsten Dalbo, der er chef for logistik og e-handel hos PostNord Danmark.

Usikre ældre

For nu må Halkær Ådal inden længe melde ud til kunderne, at man forventer at finde en løsning, men det er med forbehold.

- Det skaber jo usikkerhed. Vi har en del ældre kunder, som er afhængige af, at maden kommer, som den plejer, siger Kate Bryrup.

Ikke engang hos PostNords største kunder er der hjælp at hente. Ifølge Kate Bryrup har større kunder aftaler, der først udløber til nytår.

- De kunne måske have trukket noget nyt i gang allerede i sommer, men jeg forstår selvfølgelig godt, at de venter og lader aftalen løbe ud, siger hun.