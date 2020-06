Slut med strip i Jomfru Ane Gade

Mens corona-krisen holder udskænkningsstederne lukket, sker der alligevel ting, som får indflydelse på livet I og omkring Jomfru Ane Gade.

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har på et møde den 12. maj besluttet, at stoppe for udstedelsen af nye bevillinger til steder, som har koncepter med nøgendans og strip, skriver de en pressemeddelelse.

- Jomfru Ane Gade er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med mange unge gæster. I Bevillingsnævnet er vi enige om, at vi ønsker at fastholde områdets nuværende karakter som forlystelsesgade med diskoteker og værtshuse. Vi ønsker med andre ord ikke en udvikling, hvor striptease og nøgendans dominerer, skriver Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune.

Den ændrede praksis træder i kraft den 22. juni 2020.

I øjeblikket er der to steder med striptease og nøgendans i Jomfru Ane Gade, og de kan blive til deres bevilling ophører i henholdsvis 2023 og 2025.