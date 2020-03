Små butikker i Aalborg: Sådan klarer vi corona-krisen

Telefonen ringer i Hobby, der ligger på Nørregade 18 i Aalborg.

- Nej, vi har åbent, som vi plejer, svarer Susanne Nielsen personen i den anden ende af røret.

Det er hende og butiksindehaveren, Jan Andersen, der i dag har tjansen i butikken. De fortæller, at kort inden NORDJYSKE trådte ind ad døren, snakkede de om, hvad dagen skal bruges på, hvis der ikke dukker kunder op.

Ligesom resten af landet er de i gang med at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til de nye tiltag, der skal begrænse corona-virusset.

- Da jeg så pressemødet onsdag aften, fik jeg en mavefornemmelse, som jeg kun har haft én gang før. Det var den 11. september 2001. Den her følelse af at stå og kigge over en stor afgrund, og man aner ikke konsekvenserne af det. Man ved bare, at alle bliver ramt på en eller anden måde.

- Jeg sad med åben mund og polypper og tænkte: "Årh satme, hvad så nu?" Men ingen ved det, for ingen har prøvet det før, fortæller Jan Andersen.

Han er dog mest bekymret på samfundets vegne - ikke så meget på egne og butikkens vegne.

- Lige nu driver jeg forretning, som jeg plejer, der er ikke grund til at lave nogle ændringer, siger han og påpeger, at det er for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser det får for butikken, men at der ikke er grund til at overreagere.

- Jeg har ikke de samme store udgifter, som store butikskæder har. Jeg har for eksempel to ansatte og én husleje. Derudover har jeg også min webshop, så det går nok ikke værre, end at jeg kan stå hernede og pakke ordrer.

- Men hvis vi bliver nødt til at lukke ned i et halvt år, så er det, hvad jeg på godt, gammeldags jysk vil kalde træls, siger Jan Andersen.

Jan Andersen har været indehaver af Hobby i 30 år. Han er godt etableret og frygter derfor ikke, at situationen bliver værre. Foto: Bo Lehm

I mellemtiden er en enkelt kunde kommet ind. Det er en studerende, som skal blive hjemme fra undervisningen. Hun finder to pakker fyldevat til de hæklefigurer, hun er ved at lave derhjemme: "Så ved jeg, hvad jeg skal lave de næste fjorten dage."

- Måske kan det godt blive til vores fordel. Når folk begynder at kede sig, så håber jeg da, at de tager i Hobby, siger Jan Andersen.

Vi er skrøbelige

Anderledes forholder det sig på den anden side af gaden, hvor boliginteriør- og livsstilsbutikken Unum ligger.

- Vores segment af varer lægger ikke ligefrem øverst på folks behovspyramide. Vi er klar over, at det kan blive hårdt og få konsekvenser. Allerede fra første dag, kan vi se, at der ingen kunder er, siger Jeanette Damsholt, butiksindehaver af Unum - Ulf og Damsholt.

Hun fortæller, at de trods alt forsøger at se optimistisk på situationen og henviser til deres nye brand, hvor de blandt andet sælger maling.

- Det kan være vi skal brande vores nye varer på, at "Når nu du er hjemme, kan det være, du skal få lavet nogle af de projekter, du normalt ikke har tid til", siger hun og tilføjer:

- Vi har også en webshop, som vi vil have ekstra fokus på. For eksempel vil vi servicere vores kunder ved at gøre det muligt at levere direkte ud til modtageren af for eksempel en gave bestilt på webshoppen.

De to butiksansvarlige, Sofie Noer og Anne Green, venter på, at de skal holde møde med chefen Jeanette Damsholt for at lægge en plan for den næste tid. Foto: Bo Lehm

Men det handler ikke kun om, at Unum skal gøre det nemmere for kunderne. De har også brug for hjælp, fortæller hun.

- Selvom det lige nu er vigtigst for folk at handle mad og de mest nødvendige ting, håber vi, at folk husker at tænke på os små erhvervsdrivende, for vi er bestemt skrøbelige i den situation, vi står i nu.

- Det værste ville være, hvis vi bliver nødt til at lukke ned, ligesom de er blevet påbudt i Italien. Det vil være skrækkeligt, ikke kun for os, men for alle mindre og store erhvervsdrivende, siger Jeanette Damsholt.

Undgå panik

Også Line Kjær, indehaver af skønhedssalonen Raw Beauty, mærker konsekvenserne af corona-virusset og myndighedernes nye tiltag.

- Normalt er jeg fuldt booket op, men nu begynder kunderne at aflyse. Indtil videre er jeg oppe på tre aflysninger bare i dag, siger hun.

Hun er dog ikke nervøs salonens overlevelse, da hun kun har sig selv at tænke på og ingen ansatte.

- Alle kommer til at mærke det her, og det gør jeg også. Men lige nu er det vigtigste ikke at gå i panik og bevare roen, siger Line Kjær.

Derfor har hun også meldt ud på Instagram, at salonen holder åbent, så længe der er kunder, og at hun tager alle forholdsregler plus ekstra restriktioner, da hun benytter maske og rigtig meget håndsprit.