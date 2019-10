Småuheld og dækproblemer gav prop i trafikken: - Bilisterne tacklede det helt rigtigt

AALBORG:Tirsdag eftermiddag måtte trafikanter på E45 omkring Aalborg væbne sig med ekstra tålmodighed.

Der var nemlig ekstra tæt trafik i både nord- og sydgående retning, og klokken 15.40 gik det galt, fortæller vagtchef Karsten Højrup, Nordjyllands Politi.

- Vi kunne følge med i situationen på kameraerne, og 15-20 meter før Limfjordstunnelen i nordgående retning stødte to biler sammen i overhalingsbanen, siger vagtchefen, som gerne i den forbindelse vil uddele uforbeholden ros til de to implicerede parter.

- Parterne kiggede kort på skaderne, og aftalte så at køre gennem tunnelen og holde ind i nødsporet på den anden side for at tale videre. Politiet blev ikke tilkaldt, og vejbanen var ryddet på to minutter, siger vagtchefen.

Selvom det kun var to minutter, de to biler spærrede tredje vognbane, så gav det alligevel en del kø på strækningen.

I sydgående retning holdt trafikken også helt stille tirsdag eftermiddag ved Th. Sauersvej. Nordjyllands Politi sendte en patrulje på motorvejen for at se, om der skulle være sket et uheld, der kunne forklare køen, men man fandt kun en personbil med et punkteret dæk ved Dall Rasteplads.

- Om det var det, der gav anledning til problemer, ved vi ikke helt, siger vagtchefen.