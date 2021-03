Smadrede bil i tunnel - og flygtede derfra

AALBORG:En bilist kan godt indstille sig på at se sig over skulderen, for Nordjyllands Politi er på udkig efter vedkommende efter et uheld i Limfjordstunnelen mandag morgen kort før kl. 5.

- Vi fik en anmeldelse om, at der stod en tom bil lige ved indkørslen til tunnelen i sydgående retning. Den er ret smadret. I første omgang troede vi faktisk, den var faldet af en autotrailer, men det viser sig, at der er sket et færdselsuheld, og at en person er flygtet fra bilen efterfølgende. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der er op og ned i det, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

To spor har været afspærret i forbindelse med oprydningen.