Smed kogende vand i hovedet på medbeboer og tæskede ham

SKØRPING: En socialpsykiatrisk boform nær Skørping blev stedet for scenen for et voldsomt opgør, da en 51-årig beboer 4. oktober 2018 smed kogende vand i hovedet på en anden beboer. Det kogende vand gjorde skade på ansigt, hals og ned ad kroppen.

Herefter slog den 51-årige den anden beboer i hovedet med knytnæver og slog ham flere steder på kroppen.

Der blev senere konstateret, at der var tale om første- og andengradsforbrændinger i hovedet, på halsregionen og på kroppen efter angrebet med kogende vand.

Den 51-årige er nu blevet dømt for for kvalificeret vold i Retten i Aalborg, men har endnu ikke fået sin straf.

Mentalundersøgelse

Udover kvalificeret vold blev han også dømt for at bære en 20 centimer lang kokkekniv i det offentlige rum og true personalet på boformen.

Her har han truet med at “ville nakke” personaler og fortalt dem, at han havde en køkkenkniv med. Den 51-årige er i øjeblikket varetægtsfængslet.

Straffen er endnu ikke blevet udmålt, fordi manden skal mentalundersøges.

Ved en mentalundersøgelse afklarer man, om manden skal idømmes forvaring eller er egnet til en almindelig fængselsstraf.

Rigsadvokaten anbefaler, at mentalerklæringer udføres inden otte uger.