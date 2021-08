Smeltede grydelapper udløste brandalarm

AALBORG:Det er aldrig en god idé at forlade et hus, mens komfuret står tændt.

Til gengæld er det en rigtig god idé at have en røgalarm installeret.

Det fik en beboer i et rækkehus på Jyttevej i Aalborg-bydelen Vejgaard en påmindelse om søndag eftermiddag, da Nordjyllands Beredskab blev kaldt ud til en brand på adressen.

Kl. 13.26 alarmerede naboer beredskabet, fordi de kunne lugte røg.

- Det tændte komfurr havde fået nogle grydelapper til at smelte fra krogen og ned på komfuret, så grydelapperne brændt. Beboeren havde en røgalarm, og det fik forbipasserende til at opdage, at der var en røgudvikling i køkkenet. Det betød, at det ikke udviklede sig til en bygningsbrand. Det ville det ellers helt sikkert have gjort, fortæller indsatsleder Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Beboeren i huset kom hjem, mens brandfolkene var i huset og var natuligvis lettet over, at forglemmelsen ikke fik alvorlige følger.

- Der var noget lugt. Det har vi hjulpet med at få blæst ud, forklarer indsatslederen.