Smidt ud fra natklub: Truede dørmand med kniv

AALBORG: En 29-årig mand med adresse i Dronninglund blev lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør efter en episode i Jomfru Ane Gade i Aalborg natten til lørdag.

Her blev den berusede 29-årige smidt ud fra natklubben Fame. Det fik ham til at gå til dørmanden og forlange at få lov til at tale med indehaveren af stedet. Det afviste dørmanden dog.

- Det blev manden så vred over, at han udenfor natklubben truede dørmanden med kniv, siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Ifølge anklager ved Nordjyllands Politi, Peter Rask, er den 29-årige en gammel kending, som var prøveløsladt i forbindelse med en anden sag.

Han blev lørdag varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for at overtræde knivloven.