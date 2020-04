Smitte fremrykker broarbejde: Nu skal Limfjordsbroen forbedres

AALBORG:På mandag 20. april starter anden etape i renoveringen af Limfjordsbroen.

Det er led i et omfattende renoveringsprojekt, der er planlagt til at vare frem til 2022 og ventes at koste over 33 millioner kr.

3 Limfjordsbroen bliver indskrænket på grund af renovering, og det kan vare frem til uge 32. Foto: Martin Damgård

Corona-krisen har lagt en dæmper på biltrafikken i Danmark. Også på Limfjordsbroen, hvor der plejer at passere 30.000 køretøjer i døgnet.

Lige nu er den trafik skrumpet til under en fjerdedel, oplyser afdelingsleder Henrik Jess Jensen fra by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

- Der er meget lidt trafik over broen lige nu, så i år gennemfører vi både etape to og tre i renoveringen af broen. Det vil sige både den etape, som var planlagt til i år, og så fremrykker vi etapen, som ellers var planlagt til at blive udført næste år, fortæller afdelingslederen.

- Man kan sige, at vi udviser rettidig omhu ved at udnytte tiden i en ellers træls situation, bemærker han.

I denne omgang skal brofladen, vejbelægningen og fugerne på Limfjordsbroen repareres. Arbejdet kan vare helt frem til starten af august. Det afhænger dog af vejret, for dårligt vejr med regn kan besværliggøre arbejdet.

Hvis foråret og sommeren derimod byder på masser af godt vejr, ventes renoveringsarbejdet afsluttet før.

- I år er det især den vestlige side af broen, der er omfattet af renoveringen, siger Henrik Jess Jensen.

Arbejdet kan give støjgener for naboer, men vil primært foregå på hverdage i tidsrummet fra kl. 7 til 18. Nogle weekender vil der dog også blive arbejdet på broen.

Broen bliver ikke lukket. Under hele renovering vil der altid være et spor farbart i hver retning. Både for køretøjer og for cyklister og fodgængere.