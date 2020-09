Smitte på folkeskole i Aalborg: Hel klasse og yderligere elever sendt hjem

AALBORG:Endnu en folkeskolelev er blevet smittet med corona-virus.

Denne gang er der tale om en elev på Vejgaard Østre Skole. Det bekræfter skoleleder, Jesper Saugstrup Jensen overfor NORDJYSKE.

- Vi har en elev, som er testet positiv, og vi har været i dialog med forvaltningen og Styrelsen for patientsikkerhed, og vi følger nu deres anvisninger, siger han.

Det betyder, at skolen har hjemsendt hele klassen, som den smittede går i, og herudover også tre yderligere elever, som er blevet vurderet som værende nære kontakter. Det samme gælder én lærer på skolen.

Uddrag af beskeden fra skolelederen. Privatfoto

- Der skal lyde en stor ros herfra til forvaltningen og Styrelsen for Patientsikkerhed. De har virkelig været dygtige til at hjælpe os og få hjulpet os med at få truffet de rigtige beslutninger, siger Jesper Saugstrup Jensen.

Han har kontaktet samtlige elever og forældre, som er påvirkede af situationen.

- Der er sendt et brev, men jeg har også kontaktet forældrene telefonisk, for at sikre at den kommunikation vi har, har virket, siger han.