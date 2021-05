Smitten er stadig høj i Aalborg: Sådan er status i dit sogn inden weekenden

AALBORG:Til trods for de nye grænseværdier for nedlukning, der trådte i kraft fredag, er smitten stadig så høj, at Vor Frelser Sogn må forblive nedlukket den næste uge.

Flere andre midtbysogne overskrider også minimum ét af de tre nedlukningskriterier.

Her er kriterierne, som betyder, at et sogn må lukke ned * Mindst 600 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage * Mindst 20 smittede personer de seneste syv dage * Positivprocent på mindst 3,0 procent de seneste syv dage * Nedlukningen bliver ophævet, når mindst ét af ovenstående kriterier igen er under grænseværdien, og har været det en uge i træk VIS MERE

Kommunen er bekymret

Generelt for Aalborg Kommune ligger den testkorrigerede incidens på 164,88. Hele kommunen skal lukke ned, hvis den kommer op på 300. Aalborg er fredag den kommune med den næsthøjeste testkorrigerede incidens i hele landet, kun overgået af Frederiksberg.

De høje smittetal i Aalborg vækker bekymring hos Jan Nielsen, der står i spidsen for kommunens kriseberedskab. Han deltog selv i et pressemøde fredag formiddag, hvor han opfordrede borgerne til at blive testet, før man tager til fest, og overholde de gældende restriktioner og anbefalinger.

- Jeg er helt klart bekymret. Fordi vi på så kort tid har set, det kan eksplodere.

Det er især blandt de unge, smitten er høj. På pressemødet fredag formiddag kunne Jan Nielsen fortælle, at det er de 16-30-årige, der står for 80 procent af smitten, og at smitteniveauet allerede har betydet, at Aalborg Kommunen har været nødt til at genindføre besøgsrestriktioner på flere botilbud.

Men nu håber Jan Nielsen, at udviklingen snart vil vende igen.

- Vi skal gerne se nogle resultater af ændret adfærd nu. Det er det, der skal til. Nu skal vi nok lige over weekenden, men i næste uge skulle vi gerne begynde at kunne se resultater.

I et forsøg på at komme smitten til livs vil kommunen i samarbejde med Region Nordjylland oprette pop-up test-steder, målrettet borgere mellem 16-30 år. Her vil man kunne blive pcr-testet uden tidsbestilling og få svar dagen efter.