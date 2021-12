Smittestigning får konsekvenser på disse to skoler

AALBORG:To skoler i Aalborg Kommune har så høj smitte blandt eleverne, at der har fået konsekvenser. Skolerne skærper nu corona-restriktionerne, og det får blandt andet betydning for, hvordan eleverne undervises.

Samtidig skrues der op for coronatest på skolerne, så eleverne nu tilbydes at blive coronatestet - kviktestet - to gange om ugen mod hidtil kun en gang ugentligt.

Det gælder Gistrup Skole og Vester Hassing Skole.

Samtidig holder kommunen nøje øje med smitteudviklingen hos Gammel Hasseris Skole, da smittetallet i Gammel Hasseris Sogn ligger højt.

Hos Gistrup Skoles afdeling i Gistrup er 32 elever og to lærere konstateret smittet den seneste uge, og i samme periode er 18 elever hos Vester Hassing Skole konstateret smittet, især i 4. og 5. klassetrin.

Derfor har de to skole nu indført skærpede retningslinjer i forsøg på at bremse smitten.

- Vi har haft en markant smittestigning siden 1. december, fortæller skoleleder Thorstein Jensen fra Gistrup Skole.

- De skærpede retningslinjer betyder, at elever så vidt muligt skal være klasseopdelt i løbet af skoledagen, også i DUS'en. De elever, der bruger vores fritidstilbud, vil kun kunne være sammen med deres klassekammerater, hvor de normalt plejer at have mulighed for at aktiviteter på tværs af klasser og årgange, oplyser skolelederen.

I frikvarterer skal skolen også sørge for, at eleverne holder sig til kammerater fra egen klasse.

De samme skærpede retningslinjer gælder for elever på Vester Hassing Skole.

Andre nordjyske skoler har haft endnu større smitteudbrud.

Heriblandt Muldbjergskolen i Hjørring, hvor 130 elever blev konstateret smittet med corona. Det har medført, at skolen nu er lukket delvist ned. Elever i 0. til 5. klasse er sendt hjem, foreløbig frem til starten af næste uge.

