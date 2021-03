Smittetal eksploderer i Aalborg

AALBORG:Smittetallet i Aalborg midtby er mere end fordoblet de seneste to uger. Det viser de seneste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der oplyser om smittefordelingen i Aalborg Kommune.

Fra 2-9. marts var 36 nysmittede i postnummeret 9000. De seneste syv dage er tallet 81. Det er særligt unge mennesker i alderen 16-30 år, der i de seneste to uger er smittet med covid-19.

Det oplyser direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune, Jan Nielsen.

- Det sker, da ungdoms- og de videregående uddannelser åbnet, og unge har en større social omgangskreds. Postnummeret 9000 er stigende, da der bor en stor koncentration af unge mennesker i postnummeret, siger han og påpeger, at den skæve aldersfordelingen også skyldes, at mange ældre borgere er vaccineret.

Smittetallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed indeholder både resultater fra antigentest og PCR-test. Derudover er tallene ikke korrigeret med falsk positive antigentest, men en borger tælles kun med en gang, selvom de både har en positiv antigentest og PCR-test.

Covid-19 i Aalborg Kommune 22. marts Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Centralt testcenter

Senest er et testcenter med antigentest åbnet i den vestlige del af Aalborg ved væddeløbsbanen. For at nedkæmpe smittetallet arbejder Aalborg Kommune lige nu sammen med regionen for at åbne endnu et testcenter med antigentest i Aalborg centrum.

- Afstand til et testcenter betyder rigtig meget. Hvis quicktest er tæt på, bliver det brugt, siger Jan Nielsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvor i Aalborg det nye testcenter med antigentest skal ligge, men Jan Nielsen forsikrer, at det kommer meget snart. Du kan se nuværende teststeder og åbningstider på kommunens hjemmeside.