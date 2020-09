Smittetallet fordoblet i Aalborg på få dage

AALBORG:Smittetallet for Covid-19 i Aalborg Kommune er steget markant på få dage, og fredag er smittetallet kommet op på 20,8.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Smittetallet er på relativt få dage steget markant fra under 10 til over 20 pr. 100.000 indbyggere. En stor del af de smittede er i aldersgruppen 20-29 år.

Aalborg Kommune er tilbage i fuldt beredskab efter de seneste dages stigende smittetal, og derfor genindfører kommunen en række smitteforebyggende tiltag.

- Vi skal virkelig stå sammen nu og få de vigtige budskaber ud om smitteforebyggelse. Derfor sætter vi nu en massiv informationsindsats i gang. På mandag holder vi møde i Erhvervsrådet, så vi kan få information ud i virksomhederne, og vi går i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne i kommunen omkring smitteforebyggelse, siger Jan Nielsen, der er direktør i Aalborg Kommune og står i spidsen for Aalborg Kommunes sundhedsberedskab i pressemeddelelsen.

Til NORDJYSKE uddyber Jan Nielsen, at der især bliver skruet op for informationen målrettet uddannelsesinstitutionerne, netop på grund af smitten blandt de 20-29-årige.

- Det vi vil informere om, er de regler, som vi har fået beskrevet lige fra pandemiens start. Det er at holde afstand, vaske og spritte hænder, og det er at have god udluftning, når man sidder inden for. Det er den form for information, vi vil gå ud med igen.

Derudover vil kommunen fra på mandag også skrue op for tests af personalet i plejesektoren.

- Internt skruer vi nu op for testhyppighed for Covid-19 af vores plejepersonale, således at medarbejdere på plejehjem, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bliver testet hver anden uge i stedet for hver sjette uge, fortæller Jan Nielsen i pressemeddelelsen. Han understreger, at kommunens beredskab er klar, og der er tæt dialog med bl.a. Region Nordjylland og Nordjyllands Politi. Setup omkring test af medarbejdere forventes på plads i starten af næste uge.

En stor del af de smittede er unge

Styrelsen for Patientsikkerhed kan oplyse følgende omkring smitteudbredelsen i Aalborg Kommune:

- En stor del af de smittede er i aldersgruppen mellem 20-29 år.

- Smitten er som udgangspunkt ikke koncentreret omkring særlige begivenheder eller geografiske områder, men har karakter af en bred smitte i samfundet.

Ikke yderligere restriktioner endnu

Jan Nielsen fortæller til NORDJYSKE, at den nye status som ”rød kommune” ikke endnu betyder yderligere restriktioner for kommunens borgere.

- Det er styrelsen for patientsikkerhed, som vi er i dialog med hele tiden, der har muligheden at give os påbud i forhold til besøgsrestriktioner osv. Men det har de ikke gjort på nuværende tidspunkt, og det må vi så se, hvordan udvikler sig. Vi håber selvfølgelig ikke, det udvikler sig i den retning.