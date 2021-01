Smitteudbrud hos Nordjyllands Politi er bremset

AALBORG:Det ser ud til, at det er lykkedes at stoppe smittespredningen på politigården i Aalborg. Siden nytår er der kun konstateret tre nye tilfælde af corona-smittede medarbejdere.

Det fortæller chefpolitiinspektør Karsten V. Hansen, Nordjyllands Politi.

I midten af december begyndte corona-smitten at løbe stærkt på politistationen, og kort efter jul var 41 medarbejdere ud af de mellem 400-500 ansatte konstateret smittede med covid-19. Derudover var yderligere et antal medarbejdere hjemsendt i karantæne, fordi de var nære kontakter til de smittede.

- Men siden nytår har vi set et stort fald i antal nye smittede, og samtidig er vi begyndt at få en del af de smittede medarbejdere tilbage efter endt sygdom, fortæller Karsten V. Hansen.

- Så det er lykkedes at få bremset smittekæden, og vi er tæt på at være tilbage på normalt niveau igen, siger chefpolitiinspektøren.

Det er primært efterforskningsafdelingerne, der har været corona-ramte, men også vagtcentralen har oplevet et par tilfælde af smitte. Beredskabet - altså de betjente, der kører patruljer rundt om i Nordjylland - har ikke været ramt af corona.

- Så folk skal ikke være nervøse for om vi kommer, når man ringer til os - for det gør vi, understreger Karsten V. Hansen.

- Vi kan ikke lukke politistation ned

Smitteudbruddet på politistationen i Aalborg har givet anledning til at se på, om der kunne gøres mere for at undgå smittespredning.

Karsten V. Hansen understreger, at Nordjyllands Politi hele tiden har arbejdet inden for myndighedernes anbefalinger, men det var dog nødvendigt med yderligere tiltag for at stoppe smitten i det nordjyske politi.

Blandt andet at sende flere hjem fra arbejde.

- Vi har husket hinanden på vigtigheden af anbefalingerne, og vi har hele tiden arbejdet hjemmefra, hvis det kunne lade sig gøre. Men især i den seneste tid har vi gjort mere brug af hjemmearbejde og fået folk møde ind forskudt af hinanden for at bryde smittekæden, fortæller chefpolitiinspektøren.

- Og havde jeg vidst, hvordan udbruddet havde forløbet, havde jeg nok rykket i det håndtag noget før. Men det er en hårfin balance at finde ud af, hvornår politiet skal arbejde hjemmefra eller ej, tilføjer Karsten V. Hansen.

For man kan ikke bare lukket politiet ned. Det giver sig selv, at patruljerne skal ud på gaden, men også efterforskere har brug for at møde ind på politistationen, understreger han.

- Politiet er jo en myndighed, der skal køre, og vi kan ikke bare sende alle hjem og lukke en politistation ned. Der er et hav af opgaver, der ikke kan løses hjemmefra - f.eks. afhøringer. Vi er nødt til at opretholde en drift, så vi kan løse den politiopgave, vi har - og det gælder også indenfor sagsbehandlingen, siger chefpolitiinspektøren.