Smitteudbrud på Saltum Skole lukkede sognet: Sådan udvikler smitten sig

JAMMERBUGT:Godt to uger efter eleverne på Saltum Skole startede efter sommerferien, måtte de desværre tilbage i hjemmeskole.

Det skete efter et smitteudbrud på skolen, som i går bragte det samlede antal nysmittede i Saltum Sogn over 20, hvilket er grænseværdien for nysmittede i et sogn seneste syv dage.

Ingen yderligere henvendelser

Skoleleder for Saltum Skole, Søren Jeppesen, fortæller, at han ikke har fået besked om yderligere smitteudbrud siden i går.

- I dag har jeg ikke fået nogen henvendelser. Det er faktisk første dag siden sidste søndag, hvor jeg ikke har fået besked om nogen nye smittede, siger Søren Jeppesen.

Han har dog fået nogle henvendelser fra elevernes forældre det seneste døgn, men alle de samtaler har været af praktisk karakter.

Søren Jeppesen fortæller, at smitten centrerer sig om mellemtrinnet, men også har ramt et par af de yngre klasser.

- Det drejer sig mest om fjerde-, femte- og sjetteklasserne. Der er nogle få smittede i de mindre klasser, men vi har endnu ikke konstateret nogen smittede i udskolingen, siger han.

Påvirker ikke weekendens konfirmation

Der er altså ikke konstateret nogen smittetilfælde i 8. klasse på Saltum Skole, så de kan holde deres konfirmationer i weekenden.

Sognepræst for Saltum Kirke, Kristian Gram Schjoldager, fortæller, at han er glad for ikke at skulle ringe til forældrene og udskyde endnu engang.

- Folkekirken er ikke omfattet af nedlukningen, og derfor fungerer den jo dybest set, som den plejer at gøre, fortæller Kristian.

Han fortæller dog også, at de har valgt at afholde konfirmationen med de restriktioner, som Folkekirken var omfattet af for fjorten dage siden, inden restriktionerne blev lempet.

- Vi holder to meters afstand, hvilket konkret vil sige, at vi har en bænks afstand mellem hver familie til de konfirmerede, siger han.

Kristian Gram Schjoldager har yderligere opfordret de deltagende til at tage en test inden konfirmationen.

I alt 31 smittede på skolen

På Saltum Skole har Søren Jeppesen konstateret i alt 31 smittede i perioden fra forrige søndag, den 15. august, til og med i dag.

Eleverne kommer dog ikke alle fra Saltum Sogn.

- Vi har elever, der er bosiddende i Hjørring, Blokhus eller Pandrup, som jo ligger i andre sogne, og det drejer sig derfor ikke om 31 nye smittede i Saltum Sogn, fortæller Søren Jeppesen.

Saltum Skole og de andre institutioner, der er omfattet af nedlukningen, kan se frem til at åbne igen, når mindst ét af de tre kriterier for nedlukning igen er under grænseværdien og har været det i en uge.

Kriterierne er en positivprocent under tre procent, et incidenstal under 1000, samt under 20 nysmittede den seneste uge.