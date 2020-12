Smitteudbrud ruller videre: Sender hel skole hjem

GISTRUP:Efter endnu flere tilfælde af smitte med coronavirus blandt elever og personale på Gistrup Skole, så har skoleledelsen nu valgt at sende hele skolen hjem. Det skriver ledelsen ud i en besked på elever og forældre på skolen - en besked NORDJYSKE har set.

I forvejen var 5. til 9. klasserne sendt hjem på grund af det udbrud af coronavirus, der i særdeleshed har ramt 7. klasserne, men nu har man så også sendt de "små" fra 0. til 4. klasse hjem.

Det sker med virkning fra fredag 11. december, og de yngste elever skal være hjemme foreløbig indtil fredag 18. december. De store elever skal først møde på skolen igen efter juleferien, hvilket vil sige 3. januar.

Der bliver online undervisning for alle eleverne, mens de er sendt hjem; eleverne i 5. til 9. klasse er allerede i gang med et online undervisningsforløb, så det er ikke nyt for dem her og nu. Eleverne i klasserne fra 0. til 4. skal først undervises online fra på mandag.

Forældre, der har brug for at få passet deres børn i 0. til 4. klasse vil få det tilbudt, skriver skolen - og opfordrer forældrene til at melde tilbage så hurtigt som overhovedet muligt, hvis man har det behov.