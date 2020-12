Smuk gestus til plejehjemsbeboere: - Vi tænker på jer

AALBORG:Jul under corona er stadig jul, men med afstandskrav, forsamlingsforbud og besøgsrestriktioner er der mange plejehjemsbeboere, som er ekstra hårdt ramt på juleglæden.

Men lyspunkter i vintermørket kan komme i mange former - og nogle gange med posten.

Det oplevede de på Demenscenter Tornhøjhaven, hvor der onsdag dukkede en pakke op fra børnene på Tornhøjskolen.

Kassen var fyldt med juleengle, som blev hængt op på plejehjemmet, og det sødeste kort fra børnene på skolen fulgte med.

Børnene skriver:

Vi vil så gerne glæde jer. Vi har talt om, at I jo særligt i denne tid med sygdom i verden, måske er ensomme nu, hvor alle holder afstand.

Derfor er det vigtigt for os at glæde jer, særligt her op til jul.

Og det må man sige, er lykkedes.

- De beboere, der kan, er gået forbi, mens vi har hængt englene op og har sagt, at de var flotte, og det er de også. Det er virkelig nogle søde engle, siger Dorthe Momme, der er ansat på Tornhøjhaven.

Børnene slutter med at skrive en sød julehilsen:

Vores budskab til jer er, at vi alle har tænkt på jer, imens vi lavede disse engle og at vi ønsker jer en glædelig jul.

Du kan læse hele brevet herunder: