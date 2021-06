Snart åbner nattelivet igen: - Det er, som om vi allerede har glemt alt det trælse

AALBORG:1. september bliver en dag af de helt store for Old Games Pub i Aalborg. Ikke fordi det er en onsdag, men fordi pubben og resten af det danske natteliv igen må åbne.

Og netop det har ejer Flemming Lyngø set frem til, fordi hans pub har været lukket siden 12. marts 2020.

- Vi går imod en overskuelig fremtid. Det gør vi bestemt. Alene det, at vi får efterår og vinter med er alfa og omega. Det kan næsten redde hele året, siger han og fortsætter:

- Det er, som om vi allerede har glemt alt det trælse, vi har været igennem. Det giver os noget ro. For en stor faktor har været usikkerheden.

Fra 1. september må det danske natteliv åbne igen mod fremvisning af gyldigt coronapas, og fra 1. oktober kan nattelivet holde åbent helt uden restriktioner.

<strong id="strong-d7b34885508156d22493fbb91affc454">Forstår dem, der har måttet lukke</strong>

Selvom Old Games Pub nu kan se frem mod genåbning, ser Flemming Lyngø samtidig tilbage på det, der har været en svær tid.

Hans eget sted har holdt skindet på næsen, men det er det ikke alle, der har.

- Vi har fået hjælpepakke til faste omkostninger. Det har været fint nok, på nær at der har været for lang ventetid. Den sidste hjælpepakke, jeg fik, var i april måned, og det var den, der gjaldt for november til marts. Så jeg kan godt forstå, at nogle steder har måttet dreje nøglen om, hvis de ikke har haft kassekredit, Flemming Lyngø.

Old Games-ejeren er fuldt forstående over for, at nattelivet var den første branche, der for alvor måtte lukke og den sidste til at åbne. For som han selv siger: Det er jo steder, hvor folk kommer og danser tæt.

Men nu ser han mod en lysere fremtid, hvor han ikke skal være bange for, at også han må dreje nøglen om for sidste gang.

- Man kan sige, at jeg heller ikke har en bar, der har en trend, som ikke varer ved. Vi har et koncept, der har holdt siden 1993. Så mon ikke, der er nogen, der vil komme her, når vi åbner igen.

Og til spørgsmålet om, hvorvidt han tror, om åbningen igen kan blive udskudt, er svaret klart:

- Jeg tror ikke, de kan trække den længere – altså med mindre, der kommer en ny bølge.