Snart kan du blive testet fra tidlig morgen til sen aften i Aalborg

I forbindelse med, at samfundet er blevet yderligere genåbnet, og at mange skal bruge corona-pas, har Region Nordjylland opjusteret testkapaciteten til hurtigtest.

Jacob Bertramsen, kontorchef for Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, fortæller til Nordjyske, at der er planer om at udvide åbningstiderne ved hurtigteststedet på Gammeltorv i Aalborg, så der er åbent fra 06 til 23.30 i hverdagene.

I weekenden vil det forsat være 8 til 20. Han har endnu ikke den præcise dato for udvidelsen men forventer, at det bliver i løbet af denne uge.

- Med de nye teststeder, og så det her, har jeg en forventning om, at det vil møde den efterspørgsel, der er til hurtigtest i Aalborg, som det ser ud på nuværende tidspunkt, siger Jacob Bertramsen.

Nordjyske kunne i sidste uge skrive, at Region Nordjylland åbner nye hurtigteststeder i Aalborg som resultat af de lange køer.

I forhold til at forlænge åbningstiderne er der ikke lige nu planer om at gøre det andre steder end Gammeltorv.

- Når vi har forsøgt at holde sent åbent til PCR-test, så er der faktisk ikke særligt mange, der booker tiderne. Det er eftermiddag og de tidlige aftentimer, som der er størst efterspørgsel på, siger Jacob Bertramsen.

Han fortæller, at de selvfølgelig holder øje med om de nye åbningstider og teststeder vil være tilstrækkeligt, og ellers vil de overveje at udvide yderligere.