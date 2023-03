Sne og hagl: To trafikuheld på kort tid

NORDJYLLAND:Tirsdag morgen er der sket to trafikuheld på E45 i Himmerland ved Støvring, der giver kø i begge retninger - og vejene kan være meget glatte tirsdag efter en nat med ret kraftig nattefrost.

Ved et solouheld kort efter klokken 07:15 mistede en 23-årig kvinde herredømmet over sin bil, da hun kørte i sydgående retning på motorvejen E45 - syd for afkørslen ved Svenstrup.

På grund af det glatte føre mistede kvinden herredømmet og bilen ramte først ud i autoværnet i højre siden og gled efterfølgende ud i autoværnet i midten af vejen.

På grund af uheldet var vejen delvist spærret, mens der blev ryddet op.

Kvinden var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade, men blev kørt til tjek på skadestuen.

Specielt på E45 i Himmerland er der meldinger om, at vejen er meget glat, hvor det er de inderste spor i hver retning - altså dem tættest på midterrabatten - der er hårdest ramt. Men også nord for Aalborg har kraftige haglbyer gjort motorvej E45 meget glat, så det gælder om at sætte farten ned og køre efter forholdene.