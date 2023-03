Sne og hagl: To trafikuheld på kort tid

NORDJYLLAND:Tirsdag morgen er der sket to trafikuheld på E45 i Himmerland ved Støvring, der giver kø i begge retninger - og vejene kan være meget glatte tirsdag efter en nat med ret kraftig nattefrost.

Specielt på E45 i Himmerland er der meldinger om, at vejen er meget glat, hvor det er de inderste spor i hver retning - altså dem tættest på midterrabatten - der er hårdest ramt. Men også nord for Aalborg har kraftige haglbyer gjort motorvej E45 meget glat, så det gælder om at sætte farten ned og køre efter forholdene.