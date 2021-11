Sneen er faldet: Sådan så det ud da J-dag blev fejret i Gaden

AALBORG:Efter et års corona-pause var det fredag igen muligt at fejre lanceringen af Tuborgs kendte julebryg til den traditionsrige J-dag.

Julebryggen bliver hvert år lanceret den første fredag i november kl. 20:59. En tradition, der har kørt siden 1999.

400 af Tuborgs ”nisser” har været landet rundt for at uddele gratis øl og merchandise, heriblandt flere steder i Aalborg.

Nordjyllands Politi er også til stede i Jomfru Ane Gade med flere politipatruljer. Dog ikke for at drikke juleøl, men for at holde øje med, at aftenen og natten forløber i god ro og orden.

Politiet har også bebudet, at de holder ekstra øje med, om nogle bargæster skulle forsøge at liste en juleølsbrandert hjem i bil.

Nordjyske var på pletten fredag aften i Jomfru Ane Gade, da J-dag blev fejret. Se billederne herfra herunder.