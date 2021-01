Sneglatte veje sendte bilister i autoværnet

NØRRESUNDBY:Kør forsigtigt derude på gader og veje onsdag aften. Sådan lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi. Det har nemlig - som de fleste nok har bemærket - sneet aftenen igennem, og selv om både kommunerne og Vejdirektoratet arbejder på at rydde og salte, så kan vejene stadig være meget glatte.

Et bevis på det er, at der onsdag aften ved 18-tiden skete to trafikuheld på kort tid på motorvej E39 ved sammenfletningen med motorvej E45. Først mistede føreren af en personbil herredømmet over sin bil, der endte med at køre ind i autoværnet, inden den stoppede - lidt senere stødte en lastbil og en personbil sammen på samme sted, efter de var kommet på glatis.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, så skete der ikke alvorlig personskade ved de to uheld, det var mest materiel skade, der kunne noteres.