Snød statskassen for 400.000 kroner i moms

AALBORG:En 41-årig mand er blevet dømt for at have snydt statskassen for knap 400.000 kroner, som han skulle have betalt i moms fra sin enkeltmandsvirksomhed.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Manden er dømt for to forhold for momssvindel. Første gang var i 2013, hvor den 41-årige opgav et forkert beløb, mens han den anden gang i perioden 2014 til 2016 helt undlod at indberette et beløb til skattemyndighederne.

Det kostede den 41-årige virksomhedsejer 60 dages betinget fængsel. Udover at skulle betale det beløb, han skylder i moms, så fik han også en tillægsbøde på over 300.000 kroner.

I Retten i Aalborg nægtede den 41-årige sig dog skyldig og forklarede, at han ikke var ansvarlig for den manglende indbetaling af moms, da han havde haft en revisor til at passe bogføring og regnskab, fortæller Eva Madsen.

Han valgte dog at modtage dommen.