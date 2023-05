Socialdemokrater ærgrer sig over brudt aftale: Nu melder de ud

AALBORG:Der er splittelse i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aalborg.

Så meget står klart efter flere fremtrædende medlemmer lørdag stod frem og ytrede, at de støtter Flemming Møller Mortensen som ny spidskandidat frem for den nuværende gruppeformand Lasse Frimand Jensen.

Det skete på trods af, at der ellers internt i byrådsgruppen har været en aftale om, at byrådsmedlemmerne ikke ville pege på hverken den ene eller anden kandidat.

- I første omgang synes jeg, det er ærgerligt, de andre ikke har holdt sig til aftalen, siger Dennis Charles Hansen.

- Som byrådsmedlemmer er vi profiler for vores parti, så vi indgik aftalen for ikke at komme til at påvirke medlemmernes valg.

Dennis Charles Hansen er næstformand i partiets lokalafdeling i Hals og har været medlem af byrådet siden januar.

Fordi flere partikolleger nu har brudt deres aftale, føler han sig nødsaget til at følge trop og sætte ord på, hvem han mener, bør være partiets næste spidskandidat.

Det bedste for Aalborg

- Nu er jeg nødt til at melde ud, at jeg mener, at Lasse Frimand Jensen er den rigtige kandidat for partiet og for Aalborg. Det giver mest mening for mig, siger Dennis Charles Hansen.

Han begrunder sit valg med den nuværende situation, som Aalborg Kommune står i.

Der er varslet massive besparelser på en lang række områder, og Lasse Frimand Jensen kan modsat Flemming Møller Mortensen sætte sig i borgmesterstolen med det samme, hvis han bliver valgt.

- Lasse kan trække i arbejdstøjet med det samme. Han har været medlem af byrådet i ni år, er vant til at samarbejde med de øvrige partier i byrådet, og han har en stor ballast i rygsækken. Så jeg synes, det giver mening, at der sker et naturligt generationsskifte nu, siger Dennis Charles Hansen.

Aalborg i hjertet

Han får opbakning af byrådskollega Tobias Bøgeskov Eriksen. Han føler sig ligeledes nødsaget til at melde ud på baggrund af weekendens artikler.

- Jeg føler jeg mig nødsaget til at give ham min opbakning offentligt, når nu aftalen blev brudt.

Tobias Bøgeskov Eriksen peger på Lasse Frimand Jensen, fordi han er "den rette mand" til opgaven.

- Jeg synes, han har været en fantastisk kollega. Han hjalp mig med at komme ind i DSU, Frit Forum og han har altid været klar til at give en hånd med. Han har været en god læremester, siger Tobias Bøgeskov Eriksen og fortsætter:

- Han er et godt menneske, han har hjertet på rette sted og han har Aalborg i sit hjerte. Og den person, der skal føre Aalborg videre, er en, der har Aalborg i sit hjerte.

Han understreger dog, at han også har stor respekt for Flemming Møller Mortensen, som han gerne ser i byrådet fra næste valg.

- Jeg har samarbejdet med ham på flere områder. Blandt andet på mangfoldighedsområdet, hvor han var med til at hjælpe til i min valgkamp i 2021. Jeg håber også på, at han uanset hvad stiller op. For han kan blive et stort aktiv i byrådsgruppen og hjælpe os på rigtig mange områder.

Rent penalhus

Lisbeth Lauritsen var en af de første til åbent at udtale, at hun støtter op om Flemming Møller Mortensen.

- Vi har brug for at komme videre som parti og som byrådsgruppe. Jeg er stadig ikke i tvivl; der er brug for noget helt andet, sagde hun i den forbindelse.

Et argument om, at Flemming Møller Mortensen er et nødvendigt frisk pust for partiet, giver Dennis Charles Hansen ikke meget for.

Han mener ikke, man kan tage Lasse Frimand Jensen til indtægt for rod med bilag, udbygningsaftaler eller mystiske overførsler, som ellers er foregået, mens han har siddet i byrådet.

- At man insinuerer, at Lasse har haft noget med sagerne at gøre, og pådutter ham et ansvar, det synes jeg ikke holder vand. Jeg synes, det giver bedst mening, at man vælger en kandidat, som ikke først kan blive borgmester om to et halvt år, siger Dennis Charles Hansen og henviser til, at Flemming Møller Mortensen ikke er valgt til byrådet, og derfor først kan blive socialdemokratiets officielle borgmesterkandidat til næste kommunalvalg i 2025.

Tobias Bøgeskov Eriksen har heller ikke meget tilovers for argumentet om, at der er brug et frisk pust udefra. Dels er der flere unge og nye kræfter i byrådsgruppen, og dels har han ingen grund til at tro, at Lasse Frimand Jensen ikke skulle forvalte borgmestergerningen ordentligt.

- Jeg har fuld tillid til, at Lasse har et rent penalhus. Han gør ting ordentligt, og det er altid gennemarbejdet. Det er det eneste, jeg har erfaret, når jeg har arbejdet sammen med Lasse. Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle gøre noget, der ikke er ordentligt. Han er helt igennem en god fyr.

Det er de lokale medlemmer af socialdemokratiet, som skal stemme om, hvem der skal være partiets næste spidskandidat. Afgørelsen forventes at ligge klar i starten af juni.