Søen er overfyldt: Østre Anlæg er oversvømmet igen

AALBORG:Så kører pumperne snart på fulde drøn igen i Østre Anlæg i Aalborgs bymidte. Søen er nemlig så fyldt med regnvand, at den er gået over sine bredder og truer med at oversvømme dele af stisystemet i parken.

Derfor er der nu etableret et pumpesystem med rør, der leder det overskydende vand fra søen hele vejen ned til Limfjorden ved Østre Havn, og ifølge Per Rasmussen fra Aalborg Kommunes entreprenørenhed regner man med, at det skal køre i op til 14 dage.

- Det er jo et problem, der er opstået fordi vi ikke længere har noget afløb fra søen. Det havde vi indtil for en 6-7 år siden, men derefter blev der sat en prop i, fordi det ikke længere er tilladt at lede vandløbsvand bort via kloaknettet, forklarer han.

Aalborg Kommune regner med at tænde for pumperne, som skal lede det overskydende vand ud i Østre Havn fredag eftermiddag. .Foto Lars Pauli

Siden da har parken været oversvømmet flere gange, og sidste år måtte der også pumpes i en periode i februar, og stadsgartner Kirsten Lund Andersen efterlyste derfor en mere holdbar løsning.

- Det koster vel omkring 125.000 kroner at have pumperne kørende, og det er jo også en slags penge. Og får vi ikke gjort noget ved det, vil det desværre være et tilbagevendende problem, så vi skal have fundet en anden løsning, der ikke er så omkostningstung, forklarer Per Rasmussen

Det koster omkring 125.000 kroner at slippe af med vandet via det Storm P-agtige pumpesystem, og derfor skal der også findes en mere holdbar løsning på det tilbagevendende problem. Foto Lars Pauli

Løsningen kunne eventuelt være en ny regnvandsledning, men det kræver at store dele af bydelen skal graves op, og det vi Aalborg Kommune helst undgå - ligesom man heller ikke er begejstret for en løsning, der medfører, at man skal til at betale vandafledningsafgift.