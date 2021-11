Fæl lugt i nordjysk by: Her er forklaringen

SVENSTRUP:Det var frygt for en gaslæk, som søndag kl. 17.32 sendte Nordjyllands Beredskab i udrykning til et industrikvarter i den sydlige udkant af Svenstrup.

I hvert fald lugtede det af alt andet end af aftensmad i kvarteret, så beredskabet var forberedt på lidt af hvert, da de nåede frem til adressen.

Her fandt de en lille bunke på et par kubikmeter af aktivt kul, som virksomheden på stedet havde afhentet fredag på et biogasanlæg. Affaldsproduktet skulle egentlig være til afbrænding på Reno-Nord, men det var ikke sket, og hen over weekenden var temperaturen så steget i bunken med det aktive kul, fortæller indsatsleder Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab.

- Det var en form for afdampning af det aktive kul. Det havde en meget karakteristisk lugt, fortæller indsatslederen.

Aktivt kul bruges blandt andet til at fjerne forurening fra biogas, der godt kan sammenlignes med gassen fra en prut.

Søndag rådførte virksomheden på stedet sig med biogasanlægget, hvor det aktive kul var blevet hentet.

- Nu bliver det spredt ud på pladsen og vandet igennem, og så afgiver det ikke længere den her lugt, forklarer Henrik Christensen og understreger, at lugten fra det aktive kul ikke har udgjort nogen form for fare.

- Vi havde vores gasdetektorer med herud, og vi kunne ikke måle udfald på det. Så det er kun den her karakteristiske lugt af biogas i området, der har generet, siger indsatslederen.

Ifølge ham bliver det aktive kul efter planen kørt til Reno-Nord mandag for at blive brændt.